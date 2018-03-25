بوتين يتدخل بعد حريق ضخم ومقتل 7 أشخاص على الأقل في روسيا

مصراوي - وكالات

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الأحد، بعد حريق هائل في أحد المراكز التجارية بمدينة كيميروفو بجنوب سيبيريا الروسية.

وقالت موقع قناة روسيا اليوم إن الحريق اندلع ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، واستطاع رجال الإطفاء إنقاذ 120 شخصًا كانوا بداخل المركز، بحسب ما نقلته الأجهزة الامنية المحلية.

وارتفع عدد القتلى من خمسة إلى سبعة أشخاص بعدما اكتشف رجال الإنقاذ جثتين محترقتين تمامًا في المركز التجاري. وكانت السلطات أعلنت عن مقتل ثلاثة نساء ورجل وطفل في وقت سابق.

وأشارت التقارير الروسية إلى أن 35 شخصًا على الأقل مفقودين وسط استمرار الحريق الضخم.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تلقى التقارير اللازمة بعد الحريق الذي نشب في المركز الترفيهي، وقدم التعازي للعائلات والأسر.

وكلف بوتين وزير الطوارئ فلاديمير بوتشكوف، بالذهاب على الفور إلى مكان الحادث واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.كما فتحت موسكو تحقيقًا في الحريق، ما يفتح الباب أمام توجيه اتهامات بالتسبب في الموت نتيجة الإهمال او خرق قواعد السلامة.

كان الحريق شب في الطابق الرابع من المبنى بوسط المدينة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأطفال كانوا في دور للسينما بالمركز التجاري وقت اندلاع الحريق.

وأفادت تقارير بأن العديد من الأشخاص قفزوا من نوافذ المبنى.