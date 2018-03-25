مقتل 5 أشخاص على الأقل في حريق بمركز تجاري في روسيا

كيميروفو - (د ب أ):

توفي خمسة أشخاص على الأقل اليوم الأحد في حريق شب بمركز تجاري في مدينة كيميروفو بجنوب سيبيريا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن محققين أن من بين المتوفين طفل واحد على الأقل.

وأصيب في الحادث 30 شخصا، إصابات العديد منهم طفيفة.

كان حريق شب في الطابق الرابع من المبنى بوسط المدينة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأطفال كانوا في دور للسينما بالمركز التجاري وقت اندلاع الحريق.

وأفادت تقارير بأن العديد من الأشخاص قفزوا من نوافذ المبنى.

ولم يعرف على الفور سبب اشتعال الحريق.