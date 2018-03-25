مارك زوكربرج ينشر اعتذارات في صحف أمريكية وبريطانية

لندن - (د ب أ):

نشر مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، اعتذارات عن فضيحة استغلال البيانات، التي تحاصر شركته على صفحات كاملة في الصحف الصادرة اليوم الأحد في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكتب في الاعتذار: "نتحمل مسؤولية حماية معلوماتكم. إذا لم نستطع، فلا نستحقها.. أتعهد بتحسين الأمر من أجلكم".

وصدر الإعلان، الذي تضمن شعارًا صغيرًا لموقع فيسبوك في الزاوية السفلية اليسرى، في صحف واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، وأوبزرفر (طبعة الأحد من ذا جارديان) وصنداي تايمز.

وخضعت شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات للتحقيق بعد أن قال شخص ساهم في تأسيس الشركة لصحيفة "ذا جارديان أوبزرفر" إن المعلومات الواردة من حوالي 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك قد تم استغلالها دون موافقتهم ،واستخدامها في العمل الذي قامت به الشركة لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

ويزعم تقرير في نفس الصحيفة ،اليوم الأحد، أن شركة مرتبطة بكامبريدج أناليتيكا استخدمت نفس العملية للتأثير على الاستفتاء البريطاني بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

والشركة متهمة بالحصول على معلومات من مستخدمي فيسبوك بشكل غير قانوني، بعد التمكن من الدخول للبيانات بصورة مضللة تحت ستار تطبيق إلكتروني.

وقال زوكربرج إن فيسبوك أوقف التطبيقات المماثلة عن الحصول على الكثير من المعلومات، متعهدا بالحد من كمية البيانات التي يمكن أن يتم جمعها من موقع فيسبوك من خلال تطبيقات خارجية.

وأضاف أن الشركة تحقق بشان جميع التطبيقات، التي يمكنها الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات، وستحظرها بمجرد العثور عليها.

وأكد على أن البيانات، التي استخدمتها كامبريدج أناليتيكا، جمعها أكاديمي بريطاني باستخدام تطبيق عبارة عن اختبار بسيط لأغراض بحثية بحتة.