خروج الدفعة الثانية من مسلحي الغوطة وعائلاتهم إلى إدلب

دمشق - (د ب أ):

انطلقت الحافلات التي تقل مسلحي الغوطة الشرقية وعائلاتهم من معبر عربين شمال شرق العاصمة السورية دمشق إلى محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "انطلقت مساء اليوم الأحد 52 حافلة تنقل 3708 من مسلحي الغوطة الشرقية وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى دمشق عبر معبر عربين باتجاه إدلب".

وأكد المصدر أن "عملية خروج المسلحين وعائلاتهم تستكمل غداً الاثنين لحين خروج جميع من يرغب بالتوجه إلى الشمال السوري".

وكانت 17 حافلة خرجت أمس السبت من معبر عربين بداخلها 981 شخصا من المسلحين وعائلاتهم ووصلت ظهر اليوم إلى قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الغربي للتوجه الى محافظة ادلب .