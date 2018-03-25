الجيش اليمني الحكومي يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم الأحد بمقتل واصابة العشرات من مسلحي الحوثيين، بمعارك بمديرية نهم 40 كيلو مترا شرق صنعاء.

وقال بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة اطلعت عليه وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن "قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيات الانقلابية (الحوثيين) إلى غرب جبال البياض، وتمكنت من قتلهم، بعد أن حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش".

وأوضح البيان أن جبهة الميمنة (أقصى شمال نهم) شهدت هي الأخرى اشتباكات متقطعة، "استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير عدد من التباب في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف".

وبحسب البيان، "فقد أسفرت الاشتباكات التي بدأت منذ ليلة أمس واستمرت حتى اليوم الأحد، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الانقلابية، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد القتالي".

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مكثف لقوات الجيش "استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة بمديرية نهم، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ما ذكر في البيان حتى الآن.