زيمبابوي.. تحقيق مع زوجة موجابي بتهمة تهريب العاج

هراري - (د ب أ):

خضعت جريس موجابي، زوجة رئيس زيمبابوي السابق، لتحقيق في اتهامات تتعلق بتهريب العاج إلى آسيا تحت ذريعة الهدايا الدبلوماسية.

وتواجه جريس موجابي اتهامات بسلب مخزون العاج في زيمبابوي ونقل شحنات منه إلى زوجات رؤساء دول أخرى وشخصيات بارزة في آسيا والشرق الأوسط، حسبما أفاد تيناشي فاراو، المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي.

وقال فاراو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه برغم حظر تجارة العاج، تردد أن جريس طلبت تصريحا لتصدير عاج بقيمة ملايين الدولارات.

وذكرت الشرطة إن بلاغا مجهولا قاد المحققين إلى السيدة الأولى السابقة.

وتمتلك زيمبابوي مخزونا من العاج بقيمة ملايين الدولارات ، ولكنها لا تستطيع التجارة فيه دون الحصول على إذن بموجب معاهدة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية .