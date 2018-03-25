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الأردن يدين تفجير الاسكندريّة: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

07:39 م الأحد 25 مارس 2018
الأردن يدين تفجير الاسكندريّة: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

الدكتور محمد المومني

عمان - (أ ش أ)

استنكرت الحكومة الأردنيّة الانفجار الذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية أمس، وأسفر عن استشهاد اثنين من عناصر الشرطة المصريّة وإصابة خمسة آخرين.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن هذه الممارسات الإرهابيّة هي دليل آخر على بشاعة الفكر الإرهابي وإجرام أصحابه، مشدّداً على ضرورة تكاتف الجميع في المنطقة والعالم بأسره من أجل اجتثاث هذا الفكر الظلامي من جذوره.

وأكّد المومني وقوف الأردن إلى جانب الشقيقة مصر ودعم جهودها في سبيل القضاء على الإرهابيين وجرائمهم، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، معرباً عن تعازي الحكومة الأردنيّة للحكومة المصريّة وأُسَر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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