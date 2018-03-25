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طوكيو تطالب هونج كونج برفع حظر استيراد الأطعمة من اليابان

07:38 م الأحد 25 مارس 2018
طوكيو تطالب هونج كونج برفع حظر استيراد الأطعمة من اليابان

وزير الخارجية الياباني تارو كونو

هونج كونج - (أ ش أ)

طالب وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الأحد، حكومة هونج كونج برفع الحظر عن الواردات اليابانية من الطعام الذي طبق بعد حادثة فوكوشيما النووية عام 2011.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن اتش كيه" أن "كونو" قدم هذا الطلب للرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام أثناء زيارته لها.

وكانت حكومة هونج كونج منعت استيراد الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية الأخرى من خمس محافظات يابانية بعد الكارثة النووية.

كما تطرق "كونو" أثناء الزيارة لقضية كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه يجب الاستمرار في الضغط على بيونج يانج إلى أن تأخذ خطوات ملموسة تجاه نزح السلاح النووي.

 

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