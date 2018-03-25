أردوغان: انطلاق العمليات العسكرية في سنجار العراقية ضد حزب العمال الكردستاني

طرابزون- (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العمليات العسكرية بدأت في سنجار شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه).

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأحد، أمام حشد جماهري بولاية طرابزون (شمال شرق تركيا) قبيل انطلاق مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف: "قلنا إننا سندخُل سنجار أيضًا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

كان الرئيس التركي قد هدد الاثنين الماضي بان بلاده قد توسع عملياتها العسكرية ضد المتشددين الأكراد في مناطق أخرى بشمال سورية وشمال العراق.

وعقب تهديد اردوغان بمهاجمة سنجار ، اعلن عناصر حزب العمال الكردستاني يوم الجمعة الماضي إنهم سينسحبون من المدينة.