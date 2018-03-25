اليسار الألماني يطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا

برلين- (د ب أ):

طالب حزب اليسار الألماني بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوجديمون، الذي تم إلقاء القبض عليه اليوم الأحد في ولاية شلزفيج هولشتاين لدى قدومه من الدنمارك.

وأعلن اندريه هونكو، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب لشؤون السياسات الأوروبية، اليوم إن القبض على بوجديمون "عار".

يذكر أن السلطات الألمانية ألقت القبض على بوجديمون بناء على أمر اعتقال صادر عن الاتحاد الأوروبي لأنه متهم في إسبانيا " بالتمرد" على الرغم من أن التمرد ليس جريمة أوروبية وليست من بين الـ32 جريمة التي يتعين تسليم المتهمين فيها وفقا لأمر اعتقال أوروبي.

وأضاف هونكو أن "إسبانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها هذه الجريمة السابقة على العهد الديمقراطي"، تابع أن الملاحقة الجنائية " يبدو أنها ذات دوافع سياسية".

يذكر أن بوجديمون يعيش في المنفى في بلجيكا.

ويطالب حزب الخضر بمفاوضات بين الحكومة الإسبانية وكتالونيا بمشاركة بلجيكا، وقالت فرانتسيسكا برانتنر، المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون السياسات الأوروبية إن " الواقعة تظهر أن من الملح للغاية إيجاد مخرج سياسي في إسبانيا"، وطالبت حكومة بلادها بحث المفوضية على لعب دور وساطة.

وأضافت برانتنر أن ما سيحدث مع بوجديمون بعد ذلك هو أمر يخص القضاء.

من جانبه، قال الكسندر جراف، المتحدث باسم حزب " البديل من أجل ألمانيا" لشؤون السياسة الخارجية إن على الحكومة اتخاذ موقف بشكل سريع، واضاف أن اعتقال بوجديمون " لا يمكن رفضه من الناحية القانونية، لكن من الناحية السياسية فإنه ينطوي على مشاكل كبيرة"، محذرا من أن ألمانيا ستصبح بذلك طرفا في صراع دستوري داخلي في إسبانيا " هو ما تجنبته بلجيكا بقدر المستطاع".