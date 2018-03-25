الادعاء العام الألماني يدرس وضع زعيم إقليم كتالونيا السابق بعد توقيفه

كييل- (د ب أ):

تولى الادعاء العام بمدينة كييل الألمانية قضية زعيم إقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمون الذي تم توقيفه صباح اليوم الأحد عند دخوله من الدنمارك إلى ألمانيا.

وقال نائب الادعاء العام رالف دوبر اليوم الأحد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "السيد بوجديمون يوجد حاليا في حجز شرطي".

وأضاف أن الادعاء العام بالمدينة يدرس حاليا المدة التي يمكن أن يمكث بها بوجديمون في الحبس بناء على أمر الاعتقال الأوروبي.

يذكر أن متحدث باسم مكتب الشرطة في مدينة كييل قال في وقت سابق اليوم لـ(د.ب.أ) إن الشرطة الاتحادية أوقفت بوجديمون قرابة الساعة 19ر11 (بالتوقيت المحلي) بالقرب من الطريق السريع رقم 7، وذلك بناء على أمر اعتقال أوروبي ضده.

وتابع المتحدث باسم الادعاء العام في كييل أنه "من المحتمل ألا يتم البت في القرار حول ما إذا ما كان سيتم نقل زعيم إقليم كتالونيا السابق إلى احتجاز ما قبل التسليم، سوى الغد ، وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة.

ولم يصرح دوبر بأية تفاصيل عن الطريقة التي تم بها توقيف بوجديمون بالتحديد من قبل دوريات شرطة الطرق السريعة وكذلك المكان الذي أقام فيه بعد ظهر اليوم.

وبحسب معلومات موقع مجلة "فوكوس"، كان يتم مراقبة زعيم إقليم كتالونيا السابق طيلة الوقت، وأنه عندما انطلق من فنلندا متجها إلى ألمانيا، أبلغت السلطات الإسبانية القسم المختص لدى المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا، الذي أبلغ المكتب المحلي في ولاية شليزفيج-هولشتاين، التي تقع بها كييل، بهذه الإشارة.