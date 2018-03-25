مقتل أربعة أشخاص في حريق بمركز تجاري في روسيا

كيميروفو (روسيا)- (د ب أ):

لقي أربعة أشخاص هم ثلاثة أطفال وامرأة حتفهم اليوم الأحد إثر حريق ضخم شب بمركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو الروسية بجنوب سيبيريا، حسبما ذكرت لجنة التحقيقات الروسية.

وقالت متحدثة باسم اللجنة لوكالة "تاس" الروسية للانباء إن حوالي 20 شخصا تضرروا جراء الحريق، مضيفة أنه تم العثور على جثث أربعة ضحايا هم ثلاثة أطفال لم تحدد أعمارهم وامرأة في مكان الحادث.

وأضافت اللجنة أن جثث الضحايا كانت ملقاة في غرفة الاطفال التابعة للمركز التجاري الترفيهي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للانباء عن أجهزة الطوارئ قولها إنه تم إنقاذ 20 شخصا من الحريق، إضافة إلى إجلاء حوالي 250 شخصا من المبنى.