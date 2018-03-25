مسؤول إيراني يعلن احتجاز زورق إماراتي يحمل وقودا مهربا

طهران- (د ب أ):

أعلن مسؤول إيراني اليوم الأحد احتجاز زورق إماراتي جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قائد خفر السواحل في مدينة بندرلنكة بمحافظة هرمزكان جنوب إيران محمد ثابت القول إنه جرى احتجاز الزورق الإماراتي كونه كان يحمل وقودا مهربا.

وأضاف ثابت أن "الزورق المزود بأجهزة ضخ وتخزين كان يحمل 250 ألف لتر من زيت الغاز المهرب، وقد تم توقيفه في إطار عمليات خاصة من قبل خفر السواحل في بندرلنكة".

وأضاف أن طاقم الزورق يضم أربعة أفراد يحملون الجنسية الهندية، وقد تم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من الجانب الإماراتي.