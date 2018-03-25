مسيحيو العراق يحتفلون بعيد الشعانين في كنائس سهل نينوى لأول مرة منذ 3 أعوام

الموصل - (د ب أ):

احتفل مسيحيو محافظة نينوى اليوم الأحد بعيد الشعانين بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أعوام بسبب سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم في محافظة نينوى.

وقال القس عماد ميخو في كنيسة قرقوش مركز قضاء الحمدانية في سهل نينوي، 30 كم شرق الموصل، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "المسيحيين تجمهروا بعد ظهر اليوم للاحتفال بعيد الشعانين وهم يحملون سعفات النخيل وأغصان الاشجار الأخرى في أول عيد يحتفل فيه المسيحيون في سهل نينوى وبعض كنائس الموصل ".

وأضاف ميخو أن"الكنائس تزينت بالأشجار والإدعية والتسابيح وإلقاء المدائح الخاصة بنبي الله عيسى" ،داعين الرب لإعادة الأمن والامان لشعب العراق وحماية كافة المكونات من المسيحيين والمسلمين والديانات الأخرى.

وتابع ميخو أن"المسيحيين يحتفلون بهذه الذكرى لأول مرة بعد تحرير مناطقهم التي نزحوا منها إثر احتلالها من قبل تنظيم داعش الارهابي طيلة الفترة السابقة".

ويحتفل المسيحيون بالعراق عامة وبالموصل خاصة بإحياء عيد الشعانين، وهي ذكرى دخول نبي الله عيسى للقدس في فلسطين .