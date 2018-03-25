داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري غرب أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع بإقليم هيرات غرب أفغانستان وأسفر عن مقتل مدني واحد على الاقل اليوم الاحد.

وذكر البيان الذي نقل عن قناة "تليجرام" التابعة لوكالة "أعماق" الناطقة باسم داعش أن المتشددين استهدفوا مسجدا شيعيا بمدينة هيرات.

وقال عبد الرؤوف أحمدي، أحد المتحدثين باسم الشرطة بالمنطقة الغربية في البلاد ان سبعة آخرين على الاقل أصيبوا في الانفجار بالمدينة.

وأضاف أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه بعد أن تم تحديد هويته وقتل الاخر برصاص الشرطة.

وهذا ثالث هجوم منذ بدء العام الجديد الفارسي.

وكان 29 شخصا على الاقل قد قتلوا وأصيب 52 آخرين في العاصمة كابول، خلال احتفالات العام الجديد في هجوم أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) المسؤولية عنه يوم الاربعاء الماضي.

وكان هجوم بسيارة ملغومة في مدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد يوم الجمعة الماضي قد أسفر عن مقتل 20 شخصا على الاقل وإصابة 55 على الاقل آخرين.

وطبقا لبعثة الامم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، قتل 161 شخصا وأصيب 257 آخرين في عام 2017، نتيجة لهجمات طائفية ضد أماكن عبادة شيعية أو ضد مصلين شيعة.