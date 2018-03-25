مقتل شخص واحد على الاقل في انفجار في مسجد غرب أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب سبعة آخرون في انفجار وقع في مسجد بمدينة هيرات غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "تولو نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وأكد المتحدث باسم شرطة مدينة هيرات عبد الأحد، والي زاده، وقوع الانفجار في مسجد "نبي أكرم" بالمدينة، مضيفا أن حصيلة القتلى ربما ترتفع.

ونُقل المصابون إلى المستشفى. وأضاف أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر بوقت قصير.