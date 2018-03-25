"60 دقيقة" الليلة مع الممثلة الإباحية التي تقول إنها أقامت علاقة مع ترامب

)بي بي سي):

أعلنت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، ستكون ضيفة برنامجها الشهير (ستون دقيقة) الذي سيبث اليوم الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش.

وينتظر أن تلقي الممثلة مزيدا من الضوء على العلاقة التي قالت إنها جمعتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عقد من انتخابه رئيسا.

وتتحدث الممثلة والمخرجة الإباحية مع المحاور أندرسون كوبر في مقابلة هي الأولى والوحيدة التي تكشف فيها عن تفاصيل العلاقة مع ترامب.