الهند: مقتل مسلح من جماعة "العسكر الطيبة" في كشمير

سريناجار - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الهندية أن مسلحا من جماعة "العسكر الطيبة" قتل اليوم الأحد في مواجهة مع قوات الأمن في منطقة بودجام وسط كشمير، طبقا لما ذكرته وكالة "برس.تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

كانت قوات الأمن قد فرضت طوقا أمنيا وأجرت عملية تفتيش خلال الليل في بلدة "خان موهالا أوف أريزال" بمنطقة "بيرواه" في كشمير بعد تلقي معلومات محددة بشأن تواجد متشددين هناك، حسب مسؤول بالشرطة الهندية.

وأضاف أنه بينما كانت القوات تجري عمليات تفتيش، حاول أحد المتشددين الفرار بالخروج من أحد المنازل وإطلاق النار بشكل عشوائي على القوات.

وردت قوات الأمن بإطلاق النار عليه، وأردته قتيلا، حسب مسؤول الشرطة.

وتابع أن المتشدد كان ينتمي إلى جماعة "العسكر الطيبة" منذ إبريل 2017 .