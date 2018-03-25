رسميًا.. إريتريا تتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب

القاهرة- مصراوي:

اتهمت الحكومة الإرتيرية، رسميًا، قطر بتمويل تنظيمات إرهابية لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وأعلنت وزارة الإعلام بإرتيريا، في بيان، أن رجلًا متشددًا يُدعى محمد جمعة، افتتح أوائل فبراير الماضي، مكتبًا لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرا، مؤكدة تمويل الدوحة لهذه الأنشطة، حسبما أوردت تقارير خليجية، اليوم الأحد.

وأضافت: "هناك فريق من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، يعتمدون على تنظيمات إرهابية في القيام بأنشطة لزعزعة استقرار إريتريا".

واتهمت حكومة أسمرا الدوحة بتمويل قوات مشتركة سودانية - إثيوبية، وقالت إن سفير قطر بالخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي، زار المنطقة وبرفقته فريق من الضباط القطريين، مطلع مارس الحالي، وتساءلت إريتريا في بيانها: "لماذا تدخل قطر نفسها في هذه التعقيدات التي لا معنى لها؟".

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، أن الدوحة ساعدت تنظيم الإخوان المسلمين في التغلغل في إريتريا، من خلال أجهزتها الإعلامية وجيوشها الإلكترونية.

وأشارت إلى أن تناول الإعلام القطري للاحتجاجات المحدودة وتضخيمها في إريتريا، لتدهور علاقة الدوحة وأسمرة، لكونها أغضبت نظام أسياس أفورقي، لاستهدافها الإطاحة به لمصلحة جماعات متطرفة.

ونقلت "البيان" عن خبراء في الشأن الإفريقي، أن مشروع قطر في شرق أفريقيا تلقى ضربة قاصمة، بعد تدهور علاقاتها مع إريتريا، لافتين إلى أن الدوحة تسعى للسيطرة على الموانئ الإريترية لاستخدامها منفذًا لمواجهة مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

يأتي هذا في ظل الأزمة الخليجية المُستعرة منذ أكثر من 9 أشهر، بعد أن قطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة إنكاره بشدة.