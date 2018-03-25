مسؤول حوثي: المفاوضات السياسية هي الحل الناجح للأزمة في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أكد هشام شرف، وزير الخارجية، فيما يعرف بحكومة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، أن المفاوضات السياسية هي الحل الناجح للأزمة التي تشهدها اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث والوفد المرافق له في العاصمة صنعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء "سبأ" الناطقة باسم الحوثيين.

وقال شرف إنه "لا بد من تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف والتخفيف من معاناة المواطن اليمني، ويأتي في مقدمتها المعالجة الفورية لمرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية، والتي من شأنها أن تظهر للشارع اليمني الجدية للتحرك نحو السلام خاصة مع وجود المبعوث الجديد".

وأشار إلى أن "الشعب اليمني يواصل صموده الأسطوري ومواجهته للعدوان (قوات التحالف العربي) مع دخول عامه الرابع، وهو شعب له تاريخه وإرثه الحضاري الذي يصل إلى سبعة آلاف عام مما يساهم في انفتاحه على الآخر و التعايش مع الجميع في محبة وسلام " .

واستعرض شرف للمبعوث للأممي "تداعيات العدوان (قوات التحالف العربي) على الشعب اليمني وما خلفه من كارثة إنسانية تعد الأكبر عالمياً من صنع البشر ، أغلب ضحاياها من الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء وكبار السن".

وأضاف "لهذا جاءت دعواتنا المتكررة لمد يد السلام العادل والمشرف الذي ينهي العدوان ويرفع الحصار الشامل، ودعم المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة التي يقوم بها مبعوثه الخاص وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية شاملة ".

ويوم امس السبت، وصل جريفيث إلى صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه، للتشاور مع الحوثيين حول استئناف المفاوضات من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وكان جريفيث، قد عقد خلال الاسبوع الماضي، لقاءات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية، في العاصمة السعودية الرياض.