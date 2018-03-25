قيادي في حماس: التصعيد الإسرائيلي على غزة يهدف إلى إرباك الساحة وإرهاب الناس

غزة - (د ب أ):

اعتبرت حركة حماس أن القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الأحد محاولة لإرباك الساحة وإرهاب الناس لإفشال "مسيرة العودة الكبرى" التي دعت جهات فلسطينية لتنظيمها الجمعة القادمة.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة إن "التصعيد الإسرائيلي على غزة يهدف إلى إرباك الساحة وإرهاب الناس لإفشال مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار. وهذا يعكس أزمته الحقيقية جراء إصرار شعبنا على إفشال مخططات العدو وانتزاع حقوقه".

وأضاف أن "كل محاولات الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته وثنيهم عن القيام بواجبهم الوطني ستبوء بالفشل".

ودعت فصائل ومبادرات شبابية فلسطينية إلى تنظيم فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" في المنطقة بين قطاع غزة وإسرائيل الجمعة القادمة.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على اقتراب شبان فلسطينيين من قطاع غزة مساء السبت من الجدار الفاصل ومحاولتهم تعطيل أعمال بناء الجدار.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان لها أمس عن إجراء مناورات دفاعية لها اليوم في قطاع غزة تحمل اسم "الصمود والتحدي"، وذلك بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي مؤخرا قرب قطاع غزة بينها مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وتسيطر حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام. 2007 وتعرض القطاع منذ ذلك الوقت لثلاث حروب إسرائيلية كانت أخراها في صيف عام 2014 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.