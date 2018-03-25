مسؤولون أمريكيون: الإدارة الأمريكية ربما تطرد أكثر من 20 دبلوماسيا روسيا

واشنطن -أ ش أ:

ذكر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك إعلان طرد 20 دبلوماسيا روسيا أو أكثر ردا على تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا - علي حد قولهم -.

ويتوقع المسؤولون - بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد - أن يصدر في وقت مبكر غدا الإثنين هذا القرار، الذي قد يؤدي إلى موجة جديدة من عمليات الطرد الانتقامي للدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا، ولكن مازال المسؤولون الأمريكيون يسعون - حسب الصحيفة - إلى رؤية استجابة القوى الأوروبية الكبرى لحادث تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز للأعصاب على الأراضي البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت في بيان " إن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الخيارات للرد على أعمال روسيا المشينة في المملكة المتحدة، لإثبات تضامننا مع حليفتنا وتحميل روسيا المسؤولية عن انتهاكها الواضح للمعايير الدولية والاتفاقات " ، ورفضت المتحدثة أن تفصح عن تلك الخيارات أو متى ستدخل حيز التنفيذ.