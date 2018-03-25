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استراليا تعتزم انشاء مركز لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال

06:04 ص الأحد 25 مارس 2018
استراليا تعتزم انشاء مركز لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال

سيدني (د ب أ)
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد عن نيتها انفاق 70 مليون دولار أسترالي لبناء مركز جديد لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إن كل تسع دقائق في مكان ما في العالم يظهر طفل على صفحة إلكترونية يتم الاعتداء عليه جنسيا.

وتابع داتون لشبكة "ناين نيتورك" الاخبارية إن المركز، الذي سيجري إنشاؤه في مدينة بريزبن، يهدف إلى حماية الأطفال الاستراليين والعمل مع الشركاء الدوليين لاستهداف أولئك الذين يستغلون الأطفال ويعتدون عليهم على الإنترنت.

وأضاف المسؤول الاسترالي "لقد ألغينا عددا قياسيا من تأشيرات المجرمين الذين جاؤوا إلى هنا وأساءوا إلى الأطفال الاستراليين".
وتابع داتون "نريد أن نتأكد أيضا من أننا نستطيع استهداف المتحرشين بالأطفال من المقيمين هنا في استراليا".

 

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