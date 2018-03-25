الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعا عسكريا لحركة حماس في غزة

تل أبيب (د ب أ)

شن جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردا على تسلل شبان فلسطينيين من قطاع غزة مساء السبت عند الجدار الفاصل ومحاولتهم تعطيل أعمال بناء الجدار حول القطاع.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بالأمس ، تضرر السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، وكانت هناك محاولة لإشعال مركبة هندسية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "ردا على ذلك، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، منذ لحظات، هدفًا إرهابيًا في مجمع عسكري في رفح جنوب قطاع غزة، ينتمي إلى حركة حماس، منظمة إرهابية".

وكان جيش الدفاع الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إنه "سيواصل إحباط جميع محاولات إلحاق الأذى بدولة إسرائيل وسيرد بشدة على أولئك الذين يرغبون في إيذاء المدنيين الإسرائيليين".

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرات حربية اسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقعا تابعا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الإسلامية في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان لها أمس عن إجراء مناورات دفاعية لها اليوم الأحد في قطاع غزة تحمل اسم (الصمود والتحدي)، مشيرة إلى أن المناورات "مخطط لها مسبقا".

ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل أو يحدد موعدا لانتهاء المناورات التي تعد الأولى من نوعها بصورة علنية لكتائب القسام في قطاع غزة.

وتأتي مناورات القسام بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي مؤخرا قرب قطاع غزة بينها مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وتسيطر حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 وتعرض القطاع منذ ذلك الوقت لثلاث حروب إسرائيلية كان أخرها في صيف عام 2014 مما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.