الصين تمنع الضحك في التليفزيون والإنترنت لسبب غريب

وكالات

في واقعة غريبة حظرت السلطات الصينية على مواطنيها نشر أشرطة الفيديو المضحكة والمحاكاة الساخرة من الأعمال الفنية على القنوات التليفزيونية وفي الإنترنت.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"وفق ما نقلته روسيا اليوم، أن الصينيين يرون أن أشرطة الفيديو المضحكة "تقوض الأسس الاشتراكية الرئيسة"، وقد تهدد سلطة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ونصت وثيقة رسمية لإدارة الصحافة والإذاعة والتليفزيون، على حظر أشرطة الفيديو التي "تشوه الأعمال الأدبية والفنية الكلاسيكية".

ويرى المحلل الصيني من بكين فو جيان أن من سيرفض مراعاة القواعد الجديدة سيمنع من إمكانية العمل في القنوات التليفزيونية. أما أصحاب الصفحات في الإنترنت فسيتم تجميد صفحاتهم.

وقد أزالت مجموعة "JustXiait" من مؤلفي الصفحات المضحكة، المعروفة بالدبلجة الساخرة لأشرطة الفيديو التي تضم لقطات من الأفلام، كل فيديوهاتها، تطبيقًا للقانون الجديد.