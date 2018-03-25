قيدها زوجها .. امرأة تعيش لحظات مرعبة 100 جلدة ومحاولة اغتصاب

وكالات

عاشت امرأة هندية لحظات مرعبة، بعد أن قيدها زوجها بشجرة وانهال عليها بالضرب أمام حشد من الأشخاص.

وبحسب مقطع مصور، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المرأة التي تم تعليقها من يديها، في قرية بولندشاهر بولاية أتر برديش الهندية، فقدت وعيها بينما كان زوجها يضربها دون شفقة، مرارًا وتكرارًا بحزام جلدي، وسط جمع غفير من الرجال.

وقضت محكمة "الكنغر"، التي تتجاهل بشكل صارخ القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة، بجلد المرأة 100 مرة، بعد أن وجدت أنها مذنبة لهربها مع عشيقها، في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، وإقامتها معه في منزل أحد أقاربه. بحسب "روسيا اليوم".

وبحسب الصحيفة، لم تنته محنة المرأة بعد هذا العقاب الوحشي، بل إن تقارير أفادت بأن بعض القرويين تعرضوا لها وحاولوا اغتصابها. وعندما استعادت وعيها، حذروها من إخبار الشرطة، لكنها تمكّنت من الهرب لاحقًا، ولدى استعادتها عافيتها تقدّمت بشكوى لمركز الأمن، الذي اعتقل زوجها و30 شخصًا ممن كانوا موجودين في المكان أثناء جلدها.