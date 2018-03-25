اكتشاف جثث عائلة أمريكية في المكسيك اثناء قضائهم عطلتهم

كتبت-مي محمد :

عثر رجال الشرطة على جثث عائلة أمريكية في المكسيك أثناء قضاء عطلتهم في شقة في موقع تولوم الأثري، حسبما أشار موقع " cnn".

عثرت السلطات المكسيكية على جثث كلا من الأب الذي يدعى كيفين واين شارب وزوجته، ايمي وولدهما، سترلينج صاحب ال 12 عاما والأبنة، أدريانا التي تبلغ من العمر سبعة سنوات، أثناء تفقدهم أماكن التنزه التي يوجد بها منازل للإيجار.

وحسبما ورد في التقارير أن عائلة شارب قد اختفت عقب منتصف الليل.

وكما أجرى البوليس المحلى في ولاية "ايوا" الأمريكية اتصالات مع وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أن تعثر السلطات المكسيكية على جثث أفراد العائلة على ساحل المنطقة السكنية المطلة على البحر الكاريبي، وذلك بعد أن تقدم أحد أقارب العائلة ببلاغ عن اختفائهم.

ويوضح رجال الشرطة أنه لم يكن هناك أي جروح تدل على تعرض العائلة لأذى.

وتوضح جانا ويلاند، أحد أقارب العائلة ان العائلة بأكملها وصلت إلى موقع تولوم في اليوم ال 15 من شهر مارس الجاري، وقاموا بتأجير أحد الشقق التي وجدوها عن طريق شركة تعمل في تأجير الشقق المفروشة.

وتضيف ويلاند أنه كان من المفترض أن تعود هذه العائلة إلى بيتها يوم الأربعاء الماضي.

وتقدم أقارب العائلة بالبلاغ بعد اكتشافهم عدم حضور عائلة شارب مباراة كرة سلة في مدينة دانفيل في ولاية كاليفورنيا، حيث أن العائلة كانت متشوقة لحضور هذه المباراة.

ومازال البحث جارى عن مرتكبي هذه الجريمة.