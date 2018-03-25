وفاه رجل سويدي بسبب الانهيار الجليدي

كتبت-مي محمد :

توفى رجل يبلغ من العمر 45 عاما أثناء انهيار جليدي في السويد يوم الخميس الماضي، بينما نجح أصدقائه في الهروب دون وقوع أي إصابات، حسبما أفاد موقع " thelocal".

دق جرس الإنذار قبل الخامسة مساء يوم الخميس وقامت الطوارئ المحلية بتحذير العامة من الاقتراب من منطقة " Sodra Grondorrsttoen" في محافظة هريدالن في السويد، بينما هم كانوا يبحثون عن الرجل.

وحدث الانهيار الجليدي شمال بحيرة " Ojon"، وكان الرجل بين أربعة رجال استطاعوا ان ينجوا بأنفسهم، ولم يحتاج أحد منهم أن ينقل إلى المستشفى.

ويوضح بيتر بالمجرين، من قسم الانهيار الجليدي في وكالة حماية البيئة السويدية، أن مناطق جبلية عديدة في السويد قد شهدت مؤخرا عواصف جوية كثيرة، وهو ما أدى إلى زيادة خطر حدوث الانهيارات الجليدية.

ويضيف بيتر أن عدد الوفيات في السنة الواحدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للانهيار الجليدي، هو شخص واحد في المتوسط.