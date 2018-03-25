المرصد السوري: المسلحون والمدنيون بدأوا في مغادرة الغوطة الشرقية

القاهرة (د ب أ)

بدأ مسلحو المعارضة السورية والمدنيون، في مغادرة جيب في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، لتتسع سيطرة الحكومة على الجيب الذي كان خاضعًا لسيطرة المعارضة.

وأضاف المرصد السوري، أن حافلات تقل مئات المسلحين وأسرهم ومدنيين آخرين غادرت منطقة الغوطة الشرقية، إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد.

وستغادر مجموعات أخرى الغوطة الشرقية في الأيام المقبلة بموجب صفقة بوساطة روسية توصل إليها الفصيل المعروف باسم " فيلق الرحمن" مع الحكومة.

وبموجب الاتفاق يغادر حوالي 7000 شخص بعضهم من المقاتلين بلدتي عربين وزملكا الشرقيتين، بالإضافة إلى منطقة جوبر التي كانت تحت سيطرة فيلق الرحمن.