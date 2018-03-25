غارة إسرائيلية على موقع عسكري لحماس في قطاع غزة

غزة (د ب أ)

أغارت طائرات حربية إسرائيلية ليل السبت - الأحد على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن الغارة استهدف بعدة صواريخ موقع تدريب تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الإسلامية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الغارة جاءت ردا على تسلل شبان فلسطينيين من قطاع غزة مساء السبت عند السياج الفاصل ومحاولتهم تعطيل أعمال بناء الجدار حول القطاع.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان لها اليوم عن إجراء مناورات دفاعية لها غدا الأحد في قطاع غزة تحمل اسم (الصمود والتحدي)، مشيرة إلى أن المناورات "مخطط لها مسبقا".

ولم يورد البيان المزيد من التفاصيل أو يحدد موعدا لانتهاء المناورات التي تعد الأولى من نوعها بصورة علنية لكتائب القسام في قطاع غزة.

وتأتي مناورات القسام بعد سلسلة مناورات أجراها الجيش الإسرائيلي مؤخرا قرب قطاع غزة بينها مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسيطر حماس على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 وتعرض القطاع منذ ذلك الوقت لثلاث حروب إسرائيلية أخرها صيف عام 2014 أدت لمقتل أكثر من ألفي فلسطيني.