آلاف الأوروبيين يتظاهرون اعتراضًا على التدخل العسكري التركي في عفرين

باريس (أ ش أ)

تظاهر الآلاف اليوم السبت في عدة مدن أوروبية لا سيما باريس، اعتراضًا على العملية العسكرية التركية في مدينة عفرين السورية.

وشارك المتظاهرون ـ البالغ عددهم حوالي 4000 ، بحسب المنظمين ، و 2700 وفق للشرطة ـ في وقفة بشمال باريس حاملين لافتات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنددة " بالتطهير العرقي الذي تقوم به تركيا والمرتزقة الجهاديين التابعين لها في عفرين، وكذلك بصمت المجتمع الدولي".

كما تم الاعلان عن مظاهرات في ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد ، وتجمع نحو ألف شخص في مدينة هامبورج الألمانية.

يشار الى أن أنقرة شنت عملية عسكرية ضد مدينة عفرين في شمال غرب سوريا بدعوى طرد وحدات حماية الشعب الكردية ، وهي ميليشيا تعتبرها تركيا "إرهابية" ، ولكنها حليف الولايات المتحدة في الحرب ضد (داعش).

وسيطرت تركيا وحلفاءها من المتمردين السوريين على القطاع بأكمله فيما فر نحو 167 ألف شخص أمام تقدم القوات التركية ، وفقا للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعرب أمس الجمعة ، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ، عن قلقه ازاء الوضع في عفرين ، مؤكدا ضرورة اتاحة وصول المساعدات الانسانية للمدنيين بشكل كامل.