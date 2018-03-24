الدفاع الروسية تنفذ عملية ناجحة لإخراج 4979 مسلحا من حرستا السورية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ عملية ناجحة لإخراج 4979 من مسلحي حركة "أحرار الشام" وأفراد عائلاتهم من بلدة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق ونقلهم إلى محافظة إدلب.



وأوضح مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء سيرجي يفتوشينكو أن قواته نفذت ، بدعم من القوات السورية ، عملية فريدة من نوعها استغرقت يومين لإخراج عناصر أحرار الشام وأفراد عائلاتهم من بلدة حرستا البصل في الغوطة الشرقية.

وأشار إلي أن هناك 4979 من المسلحين وأفراد عائلاتهم غادروا البلدة ، وتم نقلهم جميعا إلى بلدة قلعة المضيق في منطقة تخفيف التوتر بمحافظة إدلب.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت مدينة حرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق مساء الجمعة خالية من أي وجود إرهابي بعد خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب.