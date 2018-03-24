الجيش السوري يحرر 8 من جنوده بعد احتجازهم في الغوطة الشرقية

دمشق (أ ش أ)

أعلنت مصادر صحفية سورية رسمية، أن قوات الجيش السوري حررت 8 من جنودها كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصادر قولها اليوم السبت: "إن 8 عسكريين مختطفين وصلوا عبر ممر عربين المؤدي إلى أطراف بلدة حرستا حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي".

وفي سياق آخر، كشفت المصادر أن حافلات بدأت في الدخول إلى أطراف بلدة عربين في الغوطة الشرقية لإخراج المسلحين الرافضين للمصالحة وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب وذلك بعد إنجاز آليات وجرافات الجيش بشكل كامل إزالة السواتر وفتح الشارع الرئيسي قرب جسر الموارد المائية لفتح ممر جديد لعبور الحافلات التي ستنقل المسلحين وعائلاتهم.

وكانت قوات الجيش السوري عثرت في وقت سابق على شبكة أنفاق خلال تمشيطها الأحياء المحررة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بالتوازي مع تأمين الأهالي داخل منازلهم في البلدة.