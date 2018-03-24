رئيس الوزراء الإيطالي يفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة

روما (د ب أ)

قدم رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته، باولو جنتيلوني استقالته، بصورة رسمية، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

تعد هذه الخطوة ضرورية وفنية ليتمكن الرئيس من البدء في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس ماتاريلا، كلف جنتيلوني 63 عامًا، ومجلسه الوزاري اليوم السبت في قصر كورينالي بروما بتسيير الأعمال مؤقتًا، إلى أن يتسنى تشكيل حكومة جديدة.

وحل محل جنتيلوني، الذي تولى رئاسة الوزارة الإيطالية في ديسمبر 2016، زميله في الحزب الديمقراطي ماتيو رينزي.

وينتظر أن يبدأ ماتاريلا مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد أعياد الفصح المسيحية، حيث سينصح الكتل البرلمانية المختلفة بإجراء مباحثات بهذا الشأن.

وليس من الواضح بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية الإيطالية، من هي الشخصية التي سيكلفها الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يحصل أقوى حزب وهو حزب حركة خمس نجوم، ولا ائتلاف يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، على الأغلبية اللازمة لتخويل أي منهما بتشكيل الحكومة.