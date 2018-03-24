مقتل 14 شخصًا جراء أعمال عنف في الكونغو

جوما (د ب أ)

ذكر متحدث باسم الجيش في الكونغو، اليوم السبت، أن 14 شخصًا قتلوا في اشتباكات وقعت في شرقي البلاد.

وقال اللفتنانت يوليس نجونجو، إن الجيش الكونغولي اشتبك مع جماعات مسلحة مساء أمس الجمعة.

وقتل 13 من المسلحين في الاشتباك، بينما لفظ جندي أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وأصيب جنديان آخران في الاشتباكات.

وذكر نجونجو، أن الجنود اعتقلوا ثمانية من المقاتلين المسلحين. وذكر الجيش أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع وذلك مع تمشيطه المنطقة بحثا عن قتلى آخرين.

وبدأ القتال بين جماعتي جيلي وبنيي العرقيتين في إقليم إيتوري. ولم يتضح بعد ما تسبب في أعمال العنف، بحسب نجونو.

وشهدت المنطقة اشتباكات بين فصائل متناحرة منذ يناير الماضي.

وتسبب العنف في المنطقة في نزوح مئات الأشخاص وأزيلت عشرات القرى في القتال، وفقا لمنظمة غير حكومية.