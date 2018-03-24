الجيش الأمريكي يستهدف موقعًا لتنظيم القاعدة في ليبيا

القاهرة (مصراوي)

استهدف الجيش الأمريكي، اليوم السبت، في غارة جوية، أحد مواقع تنظيم القاعدة في ليبيا.

وأعلن الجيش - في بيان نقلته "سكاي نيوز" - أنه شن غارة بطائرة بدون طيار قرب بلدة أوباري جنوبي ليبيا، واستهدف فيها أحد مواقع التنظيم الإرهابي في البلاد.

وأوضح البيان، أن الغارة التي شنها أسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين.

من ناحية أخرى، أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مساء السبت، أن الطيران الأمريكي استهدف منزلًا في أوباري وقتل اثنين من القيادات الإرهابية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن القصف يأتي في إطار التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

ومنعت مجموعة مسلحة في أوباري، الاقتراب من المنزل الذي تعرض للقصف، لحين إخراج الجثث والأسلحة داخله.