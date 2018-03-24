"ومن الطول ما قتل".. نفوق زرافة حُشرت رقبتها بين فرعي شجرة في هولندا

أمستردام (د ب أ):

اختنقت زرافة بحديقة حيوان مدينة كيركرادة الهولندية، قرب الحدود مع ألمانيا، بعد أن انحشرت رقبتها بين فرعي شجرة من أشجار الحديقة ما أدى إلى نفوقها.

صرح بذلك مدير الحديقة روب هوبيرتس، اليوم السبت، قائلًا إن الزرافة التي كان يطلق عليها اسم "فيلاني"، يحتمل أنها تعثرت صباح اليوم في شيء ما عندما كانت رقبتها الطويلة ممتدة بين فرعين من فروع الشجرة، ولم تتمكن من تخليص نفسها من هذا الوضع.

وأضاف المدير قائلا إن الزرافة لم تتمكن من إنقاذ نفسها من هذا الوضع بسرعة، بسبب وجود زرافات أخرى بالقرب منها مباشرة.

وأوضح المدير أنه عندما تمكن عمال الحديقة من الوصول إلى مكان الزرافة لإنقاذها، كانت قد ماتت بالفعل.

وقال هوبرتس، إن الشجرة التي اختنقت عندها الزرافة موجودة بالحديقة منذ أكثر من عشرة أعوام دون أن يحدث بسببها أي شيء.