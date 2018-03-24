محاكمة متهم بقتل طفل جراء تزحلقه على أطول زلاجة مائية في العالم

كتبت - مي محمد:

اتُهم مدير تنفيذي سابق في الملاهي المائية يوم الجمعة الماضي بقتل طفل في العاشرة من عمره عن غير عمد، لفصل رأسه عن جسده أثناء تزحلقه على زلاجة مائية عملاقة في مدينة ملاهي مائية في ولاية كنساس الأمريكية، حسبما أفاد موقع قناة "سي بي اس" الأمريكية.



أنكر مدير العمليات السابق في مدينة الملاهي المائية "شليترباهن"، تايلر أوستن مايلز صاحب الـ 29 عاما التهم الموجه إليه أثناء مثوله أمام المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن مايلز هو المتهم الأول في وفاه الطفل كاليب سشواب، الذي وافته المنية في اليوم السابع من شهر أغسطس من عام 2016.

ركب سشواب القارب مع سيدتين على زلاجة المياه التي تسمى " Verruckt"، وهي تعد الزلاجة الأطول في العالم، حينما أنطلق القارب في الهواء واصطدم بأحد الأعمدة والشبك المصمم خصيصا لحفظ سلامة الركاب.

ويعرف القتل غير العمد في ولاية كنساس الأمريكية بأنه قتل متهور لنفس بشرية.

وقد طالب المحامون هيئة المحكمة بتخفيض الكفالة للمتهم مايلر إلى 15 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار، ولكن لم يقبل هذا الطلب.

وأصيبت السيدتان اللتان ركبتا في نفس القارب بجروح خطيرة.

وتوصلت عائلة الطفل إلى تسوية قدرها حوالي 20 مليون دولار من الملاهي ومختلف الشركات التي ساهمت في تصميم وبناء زلاجة المياه.