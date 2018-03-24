الكوريتان تتفقان على محادثات تمهيدية قبل لقاء القمة

سول (د ب أ)

أعلنت كلًا من كوريا الشمالية والجنوبية، اليوم السبت، أنهما سيعقدان يوم الخميس المقبل، لقاء تمهيديًا بمدينة بانمونجوم الحدودية، للتحضير للقاء قمة يعقد في أبريل المقبل.

صرحت بذلك اليوم السبت وزارة الوحدة في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

ويقود الوفد الكوري الجنوبي في هذا اللقاء وزير الوحدة تشو ميونج جيون.

يبحث الوفدان خلال لقاء بانمونجوم الخطة الزمنية للقاء القمة الكورية والموضوعات التي ستناقش خلاله.

ويعتزم كل من الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون والجنوبي مون جاي إن، عقد لقائهما أيضا في مدينة بانمونجوم الحدودية.

يسعى مون إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث خطوات لتقليص البرنامج النووي في كوريا الشمالية.

يُذكر أنه لم تعقد أية لقاءات قمة كورية منذ نهاية الحرب الكورية (1950-53) إلا مرتين، أحدهما عام 2000 والثاني عام 2007 في بيونجيانج.