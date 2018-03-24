أسمن امرأة في العالم: لا أستطيع التنفس

كتبت: مي محمد

نُقلت سيدة تزن أكثر من 400 كيلو جرام سريعا إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تعتقد أن حياتها ستنتهي وهي في الطريق، نتيجة لعدم قدرتها على التنفس، بحسب ما نشرت صحيفة ميرور البريطانية.

كانت السيدة، ريني بايران في خوف شديد من أن تكون هذه اللحظة هي الأخيرة في حياتها، وهي في طريقها إلى العيادة التي ستخلصها من وزنها الزائد، حيث عانت من عدم حصولها على هواء كافي للتنفس، وذلك كانت نتيجة هبوط في القلب وإصابتها بالفشل الكلوي، ما كان يستدعي مدها بالأوكسجين في المستشفى.

كانت تعمل ريني التي تبلغ من العمر 53 عاما عارضة أزياء، وكانت تعاني من زيادة في الوزن.

وبمرور الوقت زاد وزنها لتصبح من بين الأسمن في العالم لتصل إلى 400.50 كيلوجرام.

وقررت أن تذهب إلى الطبيب من أجل التخلص من هذه الزيادة، حين شعرت بعدم قدرتها على التنفس وبدوار شديد في رأسها وهي في الطريق، ما كان سببا في ذهابها إلى المستشفى.

وتقول ريني أنها كانت تأمل من أن تشعر بتحسن بعد أخذ قسط كاف من النوم، ولكن للأسف الشديد تدهورت حالتها الصحية للأسوأ أثناء رحلتها إلى العيادة في هيوستن، وشعرت أنها في حاجة ماسة لتزويدها بالأكسيجين.

وفور وصولها إلى المستشفى أخبرها الأطباء بإصابتها بفشل بجميع أعضائها الداخلية، وتم حجزها في المستشفى، إلى أن فقدت 44 كيلو من الوزن بعد مرور شهر.