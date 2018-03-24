الجيش اللبناني يعثر على 25 عبوة ناسفة وذخائر في جرود عرسال

بيروت (د.ب.أ)

عثرت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، اليوم السبت، في جرود بلدة عرسال شرق لبنان، على 25 عبوة ناسفة ومجموعة من الذخائر تعود لمخلفات التنظيمات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، "عثرت دورية من مديرية المخابرات في جرود بلدة عرسال - محلة وادي الخيل، على: 4 عبوات دولاب زنة كل واحدة منها 20 كيلوجرام، 16 عبوة رمانات يدوية، 5 عبوات قذيفة هاون عيار 81 ملم، 50 حشوة دفاعية مذنبة، و2 شهاب مذنبة، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، التي كانت موجودة في تلك المنطقة".

وتولى "فوج الهندسة في الجيش إجراء اللازم" بحسب البيان.

وكان الجيش اللبناني قد حرّر جرود لبنان الشرقية من المجموعات الإرهابية نهاية أغسطس الماضي.