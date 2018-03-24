 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار الإسكندرية مباراة مصر والبرتغال انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

برلماني فنلندي: رئيس كتالونيا السابق غادر البلاد

07:35 م السبت 24 مارس 2018
برلماني فنلندي: رئيس كتالونيا السابق غادر البلاد

كارليس بويجدمون

هلسنكي (د ب أ)

ذكر عضو بالبرلمان الفنلندي اليوم السبت، أن كارليس بويجدمون، الرئيس الانفصالي الكتالوني السابق، والذي تبحث عنه السلطات الإسبانية بتهمة التمرد، لم يعد في فنلندا، نقلًا عن السياسي الكتالوني.

وقال عضو البرلمان الفنلندي ميكو كارنا، الذي استضاف بويجديمون خلال زيارة يومي الخميس والجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تحدث إلى بوجديمون، وأن السياسي الكتالوني أخبره بأنه غادر فنلندا أمس الجمعة وعاد إلى بلجيكا حيث يعيش في المنفى الاختياري.

وقالت الشرطة الفنلندية، إنها تبحث عن بوجديمون بعد أن أصدرت إسبانيا مذكرة تفتيش دولية بحقه.

البرلمان الفنلندي كارليس بويجدمون ميكو كارنا فنلندا إسبانيا

الخبر التالى:

الجيش اللبناني يعثر على 25 عبوة ناسفة وذخائر في جرود عرسال
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان