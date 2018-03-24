برلماني فنلندي: رئيس كتالونيا السابق غادر البلاد

هلسنكي (د ب أ)

ذكر عضو بالبرلمان الفنلندي اليوم السبت، أن كارليس بويجدمون، الرئيس الانفصالي الكتالوني السابق، والذي تبحث عنه السلطات الإسبانية بتهمة التمرد، لم يعد في فنلندا، نقلًا عن السياسي الكتالوني.

وقال عضو البرلمان الفنلندي ميكو كارنا، الذي استضاف بويجديمون خلال زيارة يومي الخميس والجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تحدث إلى بوجديمون، وأن السياسي الكتالوني أخبره بأنه غادر فنلندا أمس الجمعة وعاد إلى بلجيكا حيث يعيش في المنفى الاختياري.

وقالت الشرطة الفنلندية، إنها تبحث عن بوجديمون بعد أن أصدرت إسبانيا مذكرة تفتيش دولية بحقه.