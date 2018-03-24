الجيش اليمني: مقتل وإصابة 30 عنصرًا من الحوثيين في معارك بـ "البيضاء"

صنعاء (د.ب.أ)

أفادت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة أكثر من 30 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيا الحوثية من جهة أخرى في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع، والملاجم.

وأوضحت المصادر، أن المعارك تركزت في منطقة فضحة، وغربي جبلي الظهر، والقرحا.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن14 عنصرا في صفوف المليشيا الحوثية وإصابة 17 آخرين.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق بخصوص هذا حتى الآن.

ويسيطر الحوثيون على معظم مديريات محافظة البيضاء التي تربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية، في حين تسيطر قوات الجيش على معظم المواقع بمديريات الزاهر وذي ناعم والصومعة.