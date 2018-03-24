طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

بيروت (د.ب.أ)

اخترقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان أجواء لبنان، أمس الجمعة، ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق مناطق البقاع شرق لبنان ومناطق الجنوب، كما اخترق زورق حربي إسرائيلي مياه لبنان الإقليمية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوبًا.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت، إن" طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركل (جنوب لبنان)، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل، (شرق لبنان) الجنوب والبقاع الغربي، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش".

وأضاف البيان أن " طائرة استطلاع إسرائيلية أخرى اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة عيترون".

وفي بيان منفصل قالت قيادة الجيش اليوم إن " زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي أقدم على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 300 متر ولمدة 3 دقائق".

وأضاف البيان أنه " تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في لبنان".

وتخترق إسرائيل أجواء لبنان ومياهها الإقليمية، بشكل شبه يومي، وتطالب لبنان الأمم المتحّدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.