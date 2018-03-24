 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار الإسكندرية مباراة مصر والبرتغال انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق بالصومال

06:11 م السبت 24 مارس 2018
مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق بالصومال

مبنى وزارة الخارجية

القاهرة (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي، الذي شنته جماعة الشباب الصومالية، بسيارة مفخخة بالقرب من فندق (واهلية) في العاصمة "مقديشيو"، ما أسفر عن وفاة نحو 17 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الصومالية من أجل استعادة والأمن والاستقرار في البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

 

هذا المحتوى من

Asha
الصومال الإرهاب مصر جماعة الشباب الصومالية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان