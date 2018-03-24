مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق بالصومال

القاهرة (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي، الذي شنته جماعة الشباب الصومالية، بسيارة مفخخة بالقرب من فندق (واهلية) في العاصمة "مقديشيو"، ما أسفر عن وفاة نحو 17 شخصا وإصابة 10 آخرين.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الصومالية من أجل استعادة والأمن والاستقرار في البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.