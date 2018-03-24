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رئيس مجلس الأمة الكويتي يدين تفجير الإسكندرية الإرهابي

05:52 م السبت 24 مارس 2018
رئيس مجلس الأمة الكويتي يدين تفجير الإسكندرية الإرهابي

الكويت (أ ش أ)

أدان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم /السبت/ في شارع المعسكر الروماني بشرق مدينة الإسكندرية.

وأعرب الغانم - في برقية بعث بها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - عن التضامن الكامل مع مصر، والتأييد التام لكل الإجراءات التي تقوم بها مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب خلالها عن تنديده واستنكار الكويت الشديد، للحادث الإرهابي.

 

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