مصدر عراقي: داعش يقتل ثمانية عناصر من الشرطة الاتحادية

بغداد (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي في صلاح الدين، اليوم السبت، بأن تنظيم "داعش" أقدم على قتل ثمانية عناصر من الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "تنظيم داعش أقدم على قتل ثمانية عناصر من الشرطة الاتحادية في منطقة تقع ضمن سلسلة جبال حمرين بين محافظتي صلاح الدين وديالى".

وكان أكثر من عشرة مدنيين قتلوا قبل أيام، في كمين مسلح على طريق بغداد كركوك شرقي المحافظة، بحسب مصادر أمنية.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 21 من ديسمبر الماضي، إنهاء وجود داعش عسكريًا في العراق، فإنه لا تزال هناك عناصر من التنظيم تشن هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.