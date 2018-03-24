الرئيس الألماني يدعو بلاده إلى ممارسة دور أكبر في الهند مستقبلًا

نيودلهي (د ب أ)

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، حكومة بلاده، إلى ممارسة دور أكبر في الهند مستقبلًا.

وقال شتاينماير اليوم السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي خلال زيارة رسمية، إن ألمانيا عليها أن تعطي الهند المزيد من الاهتمام بدلا من وضع لاعبين دوليين آخرين نصب عينيها، ومن المتوقع أن يكون شتاينماير قد قصد بحديثه الصين، جارة الهند التي ينظر إليها بأنها منافس مباشر للهند.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى ، قال وزير الخارجية الألماني الأسبق، إنه أدرك على الجانبين اهتماما بتعاون وثيق، ووصف شتاينماير شبه القارة الهندية بأنها شريك مهم لألمانيا إذا ما تعلق الأمر بالمنظمات الدولية.

وذكر شتاينماير أن مودي اشار في المحادثات إلى أن الإجراءات الحمائية ولاسيما من قبل الولايات المتحدة، أضعفت منظمة التجارة العالمية، وأضاف أن مودي ينظر إلى هذا الأمر بنظرة نقدية للغاية " وهذه إشارة جيدة سأخذها معي إلى بلادي".