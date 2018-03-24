أمير الكويت يستنكر ويدين حادث التفجير الارهابي بالإسكندرية

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع اليوم بشارع المعسكر الروماني بشرق مدينة الإسكندرية.

وأكد أمير الكويت أن هذه العملية الإرهابية تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية ، وتستهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق ، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتين مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أدانا فيهما هذا الحادث الارهابي الجبان.