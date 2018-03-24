السفارة البريطانية بالقاهرة تُدين انفجار الإسكندرية

القاهرة- (مصراوي):

أدان جون كاسن، السفير البريطاني لدى القاهرة، الهجوم الذي وقع اليوم في شارع المعسكر في محافظة الإسكندرية، ما أدى إلى استشهاد رقيب شرطة وإصابة ستة آخرين.

وكتب كاسن، في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على تويتر: "تدين المملكة المتحدة الانفجار الذي حدث اليوم بـالإسكندريه وتؤكد وقوفها الى جانب مصر في الحرب على الإرهاب".

وقالت وزارة الداخلية، السبت، إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر في شارع المعسكر الروماني في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة.

وأوضح البيان، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فضلا عن تلفيات في بعض السيارات المتوفقة على جانبي الطريق.

وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة سيدي جابر إلى موقع حادث تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية لإجراء المعاينة والانتقال للمستشفيات لسؤال المصابين.

وأكد النائب العام، في بيان رسمي، أن النيابة العامة تتابع سير التحقيقات في الحادث، فور تلاقيهم إخطار بوقوعه.